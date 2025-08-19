ВСП уволил в отставку судью Верховного Суда Владимира Белоуса

Высший совет правосудия уволил в отставку судью Верховного Суда Владимира Билоуса.

Высший совет правосудия на заседании 19 августа принял решение об увольнении судьи Верховного Суда Владимира Белоуса.

Основанием для такого решения стало поданное судьей заявление об отставке.

Владимир Белоус в 1985 году окончил Харьковский юридический институт имени Ф. Э. Дзержинского (ныне – Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого) по специальности «Правоведение». После получения образования работал следователем в Замостянском районном отделе Управления внутренних дел облисполкома Винницкого областного совета народных депутатов.

В период с 1987 по 1992 годы занимал должность государственного арбитра Винницкого облгосарбитража. Постановлением Верховной Рады Украины от 7 июля 1992 года № 2559-ХІІ был назначен арбитром Арбитражного суда Винницкой области (ныне – Хозяйственный суд Винницкой области).

С 2001 года работал судьей и председателем Хозяйственного суда Винницкой области.

Указом Президента Украины от 10 ноября 2017 года Владимир Белоус назначен судьей Верховного Суда в Кассационном хозяйственном суде.

Отметим, что Высший совет правосудия принял решение об увольнении 150 судей в течение семи месяцев 2025 года.

По общим обстоятельствам было уволено 117 судей, а по особым обстоятельствам – 33 судьи.

