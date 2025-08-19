ВРП звільнила у відставку суддю Верховного Суду Володимира Білоуса

Вища рада правосуддя звільнила у відставку суддю Верховного Суду Володимира Білоуса.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вища рада правосуддя на засіданні 19 серпня ухвалила рішення про звільнення судді Верховного Суду Володимира Білоуса.

Підставою для такого рішення стало подання судді про відставку.

Володимир Білоус у 1985 році закінчив Харківський юридичний інститут імені Ф. Е. Дзержинського (нині – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого) за спеціальністю «Правознавство». Після здобуття освіти працював слідчим у Замостянському районному відділі Управління внутрішніх справ облвиконкому Вінницької обласної ради народних депутатів.

Протягом 1987–1992 років обіймав посаду державного арбітра Вінницького облдержарбітражу. Постановою Верховної Ради України від 7 липня 1992 року № 2559-ХІІ був призначений арбітром Арбітражного суду Вінницької області (нині – Господарський суд Вінницької області).

Із 2001 року працював суддею та головою Господарського суду Вінницької області.

Указом Президента України від 10 листопада 2017 року Володимир Білоус призначений суддею Верховного Суду у Касаційному господарському суді.

Зауважимо, що Вища рада правосуддя прийняла рішення щодо звільнення 150 суддів упродовж семи місяців 2025 року.

За загальними обставинами було звільнено 117 суддів, а за особливими обставинами – 33 суддів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.