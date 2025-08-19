Практика судів
ВРП звільнила у відставку суддю Верховного Суду Володимира Білоуса

10:40, 19 серпня 2025
Вища рада правосуддя звільнила у відставку суддю Верховного Суду Володимира Білоуса.
ВРП звільнила у відставку суддю Верховного Суду Володимира Білоуса
Вища рада правосуддя на засіданні 19 серпня ухвалила рішення про звільнення судді Верховного Суду Володимира Білоуса.

Підставою для такого рішення стало подання судді про відставку.

Володимир Білоус у 1985 році закінчив Харківський юридичний інститут імені Ф. Е. Дзержинського (нині – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого) за спеціальністю «Правознавство». Після здобуття освіти працював слідчим у Замостянському районному відділі Управління внутрішніх справ облвиконкому Вінницької обласної ради народних депутатів.

Протягом 1987–1992 років обіймав посаду державного арбітра Вінницького облдержарбітражу. Постановою Верховної Ради України від 7 липня 1992 року № 2559-ХІІ був призначений арбітром Арбітражного суду Вінницької області (нині – Господарський суд Вінницької області).

Із 2001 року працював суддею та головою Господарського суду Вінницької області.  

Указом Президента України від 10 листопада 2017 року Володимир Білоус призначений суддею Верховного Суду у Касаційному господарському суді.

Зауважимо, що Вища рада правосуддя прийняла рішення щодо звільнення 150 суддів упродовж семи місяців 2025 року.

За загальними обставинами було звільнено 117 суддів, а за особливими обставинами – 33 суддів.

