Практика судов
  1. В Украине
  2. / В мире

Россия запускает дроны с LTE-связью – ГУР обнародовало 3D-модель

17:00, 20 августа 2025
ГУР обнародовало 3D-модель нового российского дрона, в котором почти половина компонентов из Китая.
Россия запускает дроны с LTE-связью – ГУР обнародовало 3D-модель
Фото: ГУР
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО) обнародовало 3D-модель и подробное описание компонентов нового российского беспилотного летательного аппарата (БПЛА), который активно применяется на фронте. Информация размещена на портале War&Sanctions в разделе «Компоненты в оружии».

По данным разведки, этот БПЛА может выполнять функции разведки, ударного дрона или ложной цели для перегрузки украинской противовоздушной обороны. «Дрон оснащен камерой и двумя LTE-модемами, которые обеспечивают передачу видео в реальном времени или в записи через мобильные сети, а также позволяют получать команды для корректировки маршрута», — сообщили в ГУР.

В ударной версии беспилотник использует камеру с возможностью изменения угла обзора и дистанционное управление по принципу FPV для точного наведения на цель. Конструкция дрона имеет фюзеляж типа «дельта-крыло», похожий на Shahed-131 («Герань-1»), но меньший по размерам. Навигация осуществляется с помощью помехозащищенной спутниковой системы с четырьмя патч-антеннами и китайскими модулями Allystar.

Разведка отмечает, что почти половина компонентов БПЛА изготовлена в Китае, в частности модули связи, мини-компьютер, регулятор питания и кварцевый генератор. Двигатель DLE, расположенный в носовой части, делает дрон похожим на баражующий боеприпас «Италмас» от российской компании Zala Group.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Минобороны ГУР МО дрон

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
«Живые» очереди под ТЦК должны исчезнуть, будут электронные — Шмыгаль

Кабмин окончательно урегулировал электронные очереди в ТЦК — Денис Шмыгаль.

Максимально возможная стоимость служебных квартир для судей ВАКС составляет 4 млн гривен

Цены на служебную недвижимость для судей Антикоррупционного суда значительно выросли по сравнению с 2019 годом.

Теперь 8 млрд грн можно направить на поддержку Укрзалізниці, — глава бюджетного комитета прокомментировала изменения в бюджет

Верховная Рада проголосовала за пополнение резервного фонда на 25,5 млрд грн на «непредвиденные» расходы, из которых 8 млрд грн можно будет направить для поддержки Укрзалізниці — Роксолана Пидласа.

Верховная Рада приняла изменения в бюджет, увеличив финансирование Минцифры и резервного фонда

Парламент принял закон о внесении изменений в государственный бюджет на 2025 год, увеличив финансирование Минцифры с 4,16 млрд грн до 8,59 млрд грн.

Европейские лидеры считают, что мирные переговоры провалятся, но будут подыгрывать мирным усилиям Трампа – Politico

План европейских лидеров состоит в том, чтобы подыгрывать мирным усилиям Трампа до тех пор, пока он не поймет, что надо усилить санкции.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Вадим Бутенко
    Вадим Бутенко
    суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області
  • Оксана Панченко
    Оксана Панченко
    суддя Деснянського районного суду міста Києва
  • Олена Козачук
    Олена Козачук
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва