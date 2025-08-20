Россия запускает дроны с LTE-связью – ГУР обнародовало 3D-модель

ГУР обнародовало 3D-модель нового российского дрона, в котором почти половина компонентов из Китая.

Фото: ГУР

Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО) обнародовало 3D-модель и подробное описание компонентов нового российского беспилотного летательного аппарата (БПЛА), который активно применяется на фронте. Информация размещена на портале War&Sanctions в разделе «Компоненты в оружии».

По данным разведки, этот БПЛА может выполнять функции разведки, ударного дрона или ложной цели для перегрузки украинской противовоздушной обороны. «Дрон оснащен камерой и двумя LTE-модемами, которые обеспечивают передачу видео в реальном времени или в записи через мобильные сети, а также позволяют получать команды для корректировки маршрута», — сообщили в ГУР.

В ударной версии беспилотник использует камеру с возможностью изменения угла обзора и дистанционное управление по принципу FPV для точного наведения на цель. Конструкция дрона имеет фюзеляж типа «дельта-крыло», похожий на Shahed-131 («Герань-1»), но меньший по размерам. Навигация осуществляется с помощью помехозащищенной спутниковой системы с четырьмя патч-антеннами и китайскими модулями Allystar.

Разведка отмечает, что почти половина компонентов БПЛА изготовлена в Китае, в частности модули связи, мини-компьютер, регулятор питания и кварцевый генератор. Двигатель DLE, расположенный в носовой части, делает дрон похожим на баражующий боеприпас «Италмас» от российской компании Zala Group.

