Практика судів
  1. В Україні
  2. / У світі

Росія запускає дрони з LTE-зв’язком – ГУР оприлюднило 3D-модель

17:00, 20 серпня 2025
ГУР оприлюднило 3D-модель нового російського дрона, у якому майже половина компонентів з Китаю.
Росія запускає дрони з LTE-зв’язком – ГУР оприлюднило 3D-модель
Фото: ГУР
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО) оприлюднило 3D-модель і детальний опис компонентів нового російського безпілотного літального апарата (БПЛА), який активно застосовується на фронті. Інформацію розміщено на порталі War&Sanctions у розділі «Компоненти у зброї».

За даними розвідки, цей БПЛА може виконувати функції розвідки, ударного дрона або хибної цілі для перевантаження української протиповітряної оборони. «Дрон оснащений камерою та двома LTE-модемами, які забезпечують передачу відео в реальному часі або в записі через мобільні мережі, а також дозволяють отримувати команди для коригування маршруту», – повідомили в ГУР.

В ударній версії безпілотник використовує камеру з можливістю зміни кута огляду та дистанційне керування за принципом FPV для точного наведення на ціль. Конструкція дрона має фюзеляж типу «дельта-крило», схожий на Shahed-131 («Гєрань-1»), але менший за розмірами. Навігація здійснюється за допомогою завадозахищеної супутникової системи з чотирма патч-антенами та китайськими модулями Allystar.

Розвідка зазначає, що майже половина компонентів БПЛА виготовлена в Китаї, зокрема модулі зв’язку, мінікомп’ютер, регулятор живлення та кварцовий генератор. Двигун DLE, розташований у носовій частині, робить дрон схожим на баражуючий боєприпас «Італмас» від російської компанії Zala Group.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Міноборони ГУР МО дрон

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
«Живі» черги під ТЦК мають зникнути, будуть електронні – Шмигаль

Кабмін остаточно врегулював електронні черги у ТЦК – Денис Шмигаль.

Максимально можлива вартість службових квартир для суддів ВАКС складає 4 млн гривень

Ціни на службову нерухомість для суддів Антикорупційного суду значно зросли у порівнянні з 2019 роком.

Тепер 8 млрд грн можна спрямувати на підтримку Укрзалізниці – голова бюджетного комітету прокоментувала зміни до бюджету

Верховна Рада проголосувала за поповнення резервного фонду на 25,5 млрд грн на «непередбачувані» видатки, з яких 8 млрд грн можна буде спрямовані для підтримки Укрзалізниці – Роксолана Підласа.

Верховна Рада прийняла зміни до бюджету, збільшивши фінансування Мінцифри та резервного фонду

Парламент прийняв закон про внесення змін до державного бюджету на 2025 рік, збільшивши фінансування Мінцифри з 4,16 млрд грн до 8,59 млрд грн.

Європейські лідери вважають, що мирні переговори проваляться, але будуть підігравати мирним зусиллям Трампа – Politico

План європейських лідерів полягає в тому, щоб підігравати мирним зусиллям Трампа доти, доки він не зрозуміє, що треба посилити санкції.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Вадим Бутенко
    Вадим Бутенко
    суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області
  • Оксана Панченко
    Оксана Панченко
    суддя Деснянського районного суду міста Києва
  • Олена Козачук
    Олена Козачук
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва