Росія запускає дрони з LTE-зв’язком – ГУР оприлюднило 3D-модель

ГУР оприлюднило 3D-модель нового російського дрона, у якому майже половина компонентів з Китаю.

Фото: ГУР

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО) оприлюднило 3D-модель і детальний опис компонентів нового російського безпілотного літального апарата (БПЛА), який активно застосовується на фронті. Інформацію розміщено на порталі War&Sanctions у розділі «Компоненти у зброї».

За даними розвідки, цей БПЛА може виконувати функції розвідки, ударного дрона або хибної цілі для перевантаження української протиповітряної оборони. «Дрон оснащений камерою та двома LTE-модемами, які забезпечують передачу відео в реальному часі або в записі через мобільні мережі, а також дозволяють отримувати команди для коригування маршруту», – повідомили в ГУР.

В ударній версії безпілотник використовує камеру з можливістю зміни кута огляду та дистанційне керування за принципом FPV для точного наведення на ціль. Конструкція дрона має фюзеляж типу «дельта-крило», схожий на Shahed-131 («Гєрань-1»), але менший за розмірами. Навігація здійснюється за допомогою завадозахищеної супутникової системи з чотирма патч-антенами та китайськими модулями Allystar.

Розвідка зазначає, що майже половина компонентів БПЛА виготовлена в Китаї, зокрема модулі зв’язку, мінікомп’ютер, регулятор живлення та кварцовий генератор. Двигун DLE, розташований у носовій частині, робить дрон схожим на баражуючий боєприпас «Італмас» від російської компанії Zala Group.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.