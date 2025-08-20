Практика судов
  1. В Украине

15:48, 20 августа 2025
Фермеры получат электронные выписки и новый статус в Государственном аграрном реестре.
В Государственном аграрном реестре заработал еще один функционал для сельхозпроизводителей
В Государственном аграрном реестре (ГАР) появились новые функции: фермеры теперь могут получить статус активного сельхозпроизводителя и электронные выписки. Об этом шла речь на вебинаре с участием представителей Министерства экономики, экологии и сельского хозяйства Украины.

По словам заместителя министра Дениса Башлика, развитие ГАР является важным шагом на пути к евроинтеграции аграрного сектора. «В будущем поддержка от ЕС для сельхозпроизводителей будет предоставляться исключительно через ГАР и цифровые инструменты. Поэтому аграриям необходимо уже сейчас ознакомиться с правилами работы системы и подготовиться к новым стандартам», — отметил он.

Статус активного сельхозпроизводителя подтверждает минимальный уровень аграрной деятельности на основе данных о земельных участках, выращивании культур, регистрации животных или техники, а также представлении отчетности. Для предпринимателей и юридических лиц дополнительно учитываются соответствующие коды КВЭД. Статус присваивается автоматически по данным государственных реестров, но при необходимости пользователи могут обновлять информацию вручную. Сейчас этот статус не влияет на доступ к программам поддержки, но в будущем станет ключевым для получения государственной и европейской финансовой помощи.

Пользователи могут создавать электронные выписки, подтверждающие регистрацию в ГАР, статус активного сельхозпроизводителя или данные из Государственного реестра производителей сельхозпродукции. Каждый документ содержит уникальный номер для проверки подлинности на сайте dar.gov.ua, что обеспечивает прозрачность и удобство верификации.

ДАР развивается как модульная платформа, постепенно интегрируя новые сервисы для повышения качества данных и удобства пользования. Одним из нововведений стал Государственный реестр производителей сельскохозяйственной продукции, который является основой для присвоения статуса активного сельхозпроизводителя.

Следующим этапом станет внедрение Интегрированной системы администрирования и контроля (IACS) как подсистемы ДАР. Эта система, обязательная для стран ЕС, обеспечивает управление и контроль выплат в рамках Общей аграрной политики. В IACS уже включена система идентификации животных, пилотная база земельных участков (LPIS), а также разрабатываются модули геомониторинга и контроля выплат. Запуск IACS запланирован на 1 января 2027 года.

Минэкономики призывает аграриев, которые еще не зарегистрировались, присоединяться к ДАР, а действующих пользователей — обновлять данные в своих профилях. Вебинар организован при поддержке Министерства экономики, проекта ЕС EU4SmallFarms, Программы «Поддержка прозрачного управления земельными ресурсами в Украине» (финансируется ЕС и реализуется Всемирным банком) и Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO).

Минэкономики

