У Державному аграрному реєстрі запрацював ще один функціонал для сільгоспвиробників

Фермери отримають електронні витяги та новий статус у Державному аграрному реєстрі.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Державному аграрному реєстрі (ДАР) з’явилися нові функції: фермери тепер можуть отримати статус активного сільгоспвиробника та електронні витяги. Про це йшлося на вебінарі за участі представників Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.

За словами заступника міністра Дениса Башлика, розвиток ДАР є важливим кроком на шляху до євроінтеграції аграрного сектору. «У майбутньому підтримка від ЄС для сільгоспвиробників надаватиметься виключно через ДАР та цифрові інструменти. Тому аграріям необхідно вже зараз ознайомитися з правилами роботи системи та підготуватися до нових стандартів», – зазначив він.

Статус активного сільгоспвиробника підтверджує мінімальний рівень аграрної діяльності на основі даних про земельні ділянки, вирощування культур, реєстрацію тварин чи техніки, а також подання звітності. Для підприємців і юридичних осіб додатково враховуються відповідні коди КВЕД. Статус присвоюється автоматично за даними державних реєстрів, але за потреби користувачі можуть оновлювати інформацію вручну. Наразі цей статус не впливає на доступ до програм підтримки, але в майбутньому стане ключовим для отримання державної та європейської фінансової допомоги.

Користувачі можуть створювати електронні витяги, які підтверджують реєстрацію в ДАР, статус активного сільгоспвиробника чи дані з Державного реєстру виробників сільгосппродукції. Кожен документ містить унікальний номер для перевірки достовірності на сайті dar.gov.ua, що забезпечує прозорість і зручність верифікації.

ДАР розвивається як модульна платформа, поступово інтегруючи нові сервіси для підвищення якості даних і зручності користування. Одним із нововведень став Державний реєстр виробників сільськогосподарської продукції, який є основою для присвоєння статусу активного сільгоспвиробника.

Наступним етапом стане впровадження Інтегрованої системи адміністрування та контролю (IACS) як підсистеми ДАР. Ця система, обов’язкова для країн ЄС, забезпечує управління та контроль виплат у рамках Спільної аграрної політики. До IACS уже включено систему ідентифікації тварин, пілотну базу земельних ділянок (LPIS), а також розробляються модулі геомоніторингу та контролю виплат. Запуск IACS заплановано на 1 січня 2027 року.

Мінекономіки закликає аграріїв, які ще не зареєструвалися, долучатися до ДАР, а чинних користувачів – оновлювати дані у своїх профілях. Вебінар організовано за підтримки Міністерства економіки, проєкту ЄС EU4SmallFarms, Програми «Підтримка прозорого управління земельними ресурсами в Україні» (фінансується ЄС і реалізується Світовим банком) та Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (FAO).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.