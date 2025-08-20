Австралия присоединилась к Реестру убытков, нанесенных российской агрессией против Украины

Австралия завершила все необходимые официальные процедуры и стала Ассоциированным членом международного Реестра убытков, который фиксирует ущерб, нанесенный войной РФ против Украины. Теперь Участниками и Ассоциированными членами Реестра являются уже 44 государства и Европейский Союз.
Реестр убытков – первый элемент международного компенсационного механизма, созданного на основе резолюции Генассамблеи ООН от 14 ноября 2022 года. Его запуск состоялся на саммите Совета Европы в Рейкьявике в мае 2023-го.
С 2 апреля 2024 года Реестр принимает заявления о возмещении убытков, потерь и ущерба, нанесенных российской агрессией.
В целом в Реестр могут быть внесены заявления по 45 категориям, которые открываются постепенно. На данный момент доступны 11 из них:
Заявления в Реестр убытков можно подавать через государственный веб-портал Дія. Сейчас это могут делать граждане Украины. В дальнейшем подача заявлений станет доступной для всех физических и юридических лиц, органов государственной власти и местного самоуправления.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.