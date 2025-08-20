Практика судів
  1. В Україні

Австралія приєдналася до Реєстру збитків, завданих російською агресією проти України

20:18, 20 серпня 2025
Відтепер Учасниками та Асоційованими членами Реєстру є вже 44 держави та Європейський Союз.
Австралія приєдналася до Реєстру збитків, завданих російською агресією проти України
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Австралія завершила всі необхідні офіційні процедури та стала Асоційованим членом міжнародного Реєстру збитків, який фіксує шкоду, завдану війною РФ проти України. Відтепер Учасниками та Асоційованими членами Реєстру є вже 44 держави та Європейський Союз.

Реєстр збитків – перший елемент міжнародного компенсаційного механізму, створеного на основі резолюції Генасамблеї ООН від 14 листопада 2022 року. Його запуск відбувся на саміті Ради Європи у Рейк’явіку у травні 2023-го.

З 2 квітня 2024 року Реєстр приймає заяви щодо відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Подання наразі можливе за 11 категоріями, а перелік поступово розширюється.

Загалом до Реєстру можуть бути внесені заяви у 45 категоріях, які відкриваються поступово. Наразі доступні 11 з них:

- вимушене внутрішнє переміщення;

- смерть близького члена сім’ї;

- зникнення безвісти близького члена сім’ї;

- серйозні тілесні ушкодження;

- сексуальне насильство;

- катування або нелюдські чи такі, що принижують гідність, види поводження або покарання;

- позбавлення свободи;

- примусова праця або служба;

- пошкодження або знищення житлового нерухомого майна;

- пошкодження або знищення нежитлового нерухомого майна;

- втрата доступу або контролю над нерухомим майном на тимчасово окупованих територіях.

Заяви до Реєстру збитків можна подавати через державний вебпортал Дія. Наразі це можуть робити громадяни України. Згодом подання заяв стане доступним для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

війна реєстр збитків Австралія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
«Живі» черги під ТЦК мають зникнути, будуть електронні – Шмигаль

Кабмін остаточно врегулював електронні черги у ТЦК – Денис Шмигаль.

Максимально можлива вартість службових квартир для суддів ВАКС складає 4 млн гривень

Ціни на службову нерухомість для суддів Антикорупційного суду значно зросли у порівнянні з 2019 роком.

Тепер 8 млрд грн можна спрямувати на підтримку Укрзалізниці – голова бюджетного комітету прокоментувала зміни до бюджету

Верховна Рада проголосувала за поповнення резервного фонду на 25,5 млрд грн на «непередбачувані» видатки, з яких 8 млрд грн можна буде спрямовані для підтримки Укрзалізниці – Роксолана Підласа.

Верховна Рада прийняла зміни до бюджету, збільшивши фінансування Мінцифри та резервного фонду

Парламент прийняв закон про внесення змін до державного бюджету на 2025 рік, збільшивши фінансування Мінцифри з 4,16 млрд грн до 8,59 млрд грн.

Європейські лідери вважають, що мирні переговори проваляться, але будуть підігравати мирним зусиллям Трампа – Politico

План європейських лідерів полягає в тому, щоб підігравати мирним зусиллям Трампа доти, доки він не зрозуміє, що треба посилити санкції.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Вадим Бутенко
    Вадим Бутенко
    суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області
  • Оксана Панченко
    Оксана Панченко
    суддя Деснянського районного суду міста Києва
  • Олена Козачук
    Олена Козачук
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва