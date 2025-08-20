Австралія приєдналася до Реєстру збитків, завданих російською агресією проти України

Відтепер Учасниками та Асоційованими членами Реєстру є вже 44 держави та Європейський Союз.

Австралія завершила всі необхідні офіційні процедури та стала Асоційованим членом міжнародного Реєстру збитків, який фіксує шкоду, завдану війною РФ проти України. Відтепер Учасниками та Асоційованими членами Реєстру є вже 44 держави та Європейський Союз.

Реєстр збитків – перший елемент міжнародного компенсаційного механізму, створеного на основі резолюції Генасамблеї ООН від 14 листопада 2022 року. Його запуск відбувся на саміті Ради Європи у Рейк’явіку у травні 2023-го.

З 2 квітня 2024 року Реєстр приймає заяви щодо відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Подання наразі можливе за 11 категоріями, а перелік поступово розширюється.

Загалом до Реєстру можуть бути внесені заяви у 45 категоріях, які відкриваються поступово. Наразі доступні 11 з них:

- вимушене внутрішнє переміщення;

- смерть близького члена сім’ї;

- зникнення безвісти близького члена сім’ї;

- серйозні тілесні ушкодження;

- сексуальне насильство;

- катування або нелюдські чи такі, що принижують гідність, види поводження або покарання;

- позбавлення свободи;

- примусова праця або служба;

- пошкодження або знищення житлового нерухомого майна;

- пошкодження або знищення нежитлового нерухомого майна;

- втрата доступу або контролю над нерухомим майном на тимчасово окупованих територіях.

Заяви до Реєстру збитків можна подавати через державний вебпортал Дія. Наразі це можуть робити громадяни України. Згодом подання заяв стане доступним для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування.

