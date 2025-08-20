ГБР разоблачило более 1 млн грн взяток за переправку военнообязанных через границу

По словам директора ГБР Алексея Сухачева, в суд направлен 171 обвинительный акт по 251 фигуранту схем для уклонистов.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственное бюро расследований зафиксировало более 1 млн грн неправомерной выгоды, полученной за незаконное переправление мужчин призывного возраста через госграницу. В суд уже направлено 171 обвинительный акт в отношении 251 лица. Об этом сообщил директор ГБР Алексей Сухачев в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».

По его словам, борьба с незаконным переправлением военнообязанных является одним из ключевых направлений деятельности ведомства.

«Довольно часто к таким противозаконным схемам причастны сотрудники правоохранительных органов, местные чиновники, работники ТЦК и СП», — отметил Сухачев.

Он подчеркнул, что проблема имеет не только криминальное, но и стратегическое измерение, ведь подобные действия напрямую подрывают обороноспособность Украины.

«Зарабатывать на войне, помогая мужчинам уклоняться от мобилизации или нелегально покидать территорию Украины, абсолютно недопустимо. Это прямой удар по государству и по тем, кто ежедневно защищает его на фронте. Каждый, кто организовывает или содействует таким махинациям, должен понимать: наказание будет неизбежным», — подчеркнул директор ГБР.

С начала полномасштабного вторжения РФ ГБР расследовало более 570 уголовных производств по статье 332 УК Украины — «незаконное переправление лиц через государственную границу».

«На данный момент сотрудники ГБР уже направили в суд 171 обвинительный акт в отношении 251 лица. В ходе этих расследований задокументировано более 1 млн грн неправомерной выгоды, а на имущество фигурантов наложен арест на более чем 58 млн грн», — отметил директор Бюро.

Как уточнил Сухачев, речь идет не только об отдельных случаях, но и о масштабных организованных схемах.

«Мы активно взаимодействуем в этом вопросе с Службой безопасности Украины, Национальной полицией, Госпогранслужбой и в четкой координации с Офисом генерального прокурора. Стараемся эффективно противодействовать этому явлению во всех регионах страны», — подвел итог директор ГБР.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.