ДБР викрило понад 1 млн грн хабарів за переправлення військовозобов’язаних через кордон

За словами директора ДБР Олексія Сухачова, до суду направлено 171 обвинувальний акт стосовно 251 фігуранта схем для ухилянтів.

Державне бюро розслідувань зафіксувало понад 1 млн грн неправомірної вигоди, отриманої за незаконне переправлення чоловіків призовного віку через держкордон. До суду вже направлено 171 обвинувальний акт щодо 251 особи. Про це повідомив директор ДБР Олексій Сухачов у коментарі агентству «Інтерфакс-Україна».

За його словами, боротьба з незаконним переправленням військовозобов’язаних є одним із ключових напрямів діяльності відомства.

«Досить часто до таких протизаконних схем причетні працівники правоохоронних органів, місцеві чиновники, працівники ТЦК та СП», - зазначив Сухачов.

Він підкреслив, що проблема має не лише кримінальний, а й стратегічний вимір, адже подібні дії напряму підривають обороноздатність України.

«Заробляти на війні, допомагаючи чоловікам ухилятися від мобілізації або нелегально залишати територію України, абсолютно неприпустимо. Це прямий удар по державі й по тих, хто щодня боронить її на фронті. Кожен, хто організовує чи сприяє таким оборудкам, має усвідомлювати: покарання буде невідворотним», - наголосив директор ДБР.

З початку повномасштабного вторгнення РФ ДБР розслідувало понад 570 кримінальних проваджень за статтею 332 КК України — «незаконне переправлення осіб через державний кордон».

«Наразі працівники ДБР вже направили до суду 171 обвинувальний акт щодо 251 особи. У ході цих розслідувань задокументовано понад 1 млн грн неправомірної вигоди, а на майно фігурантів накладено арешт на понад 58 млн грн», - зазначив директор Бюро.

Як уточнив Сухачов, йдеться не лише про поодинокі випадки, а й про масштабні організовані схеми.

«Ми активно взаємодіємо у цьому питанні зі Службою безпеки України, Національною поліцією, Держприкордонслужбою та у чіткій координації з Офісом генерального прокурора. Намагаємося ефективно протидіяти цьому явищу в усіх регіонах країни», - підсумував директор ДБР.

