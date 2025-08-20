Практика судів
ДБР викрило понад 1 млн грн хабарів за переправлення військовозобов’язаних через кордон

14:18, 20 серпня 2025
За словами директора ДБР Олексія Сухачова, до суду направлено 171 обвинувальний акт стосовно 251 фігуранта схем для ухилянтів.
Державне бюро розслідувань зафіксувало понад 1 млн грн неправомірної вигоди, отриманої за незаконне переправлення чоловіків призовного віку через держкордон. До суду вже направлено 171 обвинувальний акт щодо 251 особи. Про це повідомив директор ДБР Олексій Сухачов у коментарі агентству «Інтерфакс-Україна».

За його словами, боротьба з незаконним переправленням військовозобов’язаних є одним із ключових напрямів діяльності відомства.

«Досить часто до таких протизаконних схем причетні працівники правоохоронних органів, місцеві чиновники, працівники ТЦК та СП», - зазначив Сухачов.

Він підкреслив, що проблема має не лише кримінальний, а й стратегічний вимір, адже подібні дії напряму підривають обороноздатність України.

«Заробляти на війні, допомагаючи чоловікам ухилятися від мобілізації або нелегально залишати територію України, абсолютно неприпустимо. Це прямий удар по державі й по тих, хто щодня боронить її на фронті. Кожен, хто організовує чи сприяє таким оборудкам, має усвідомлювати: покарання буде невідворотним», - наголосив директор ДБР.

З початку повномасштабного вторгнення РФ ДБР розслідувало понад 570 кримінальних проваджень за статтею 332 КК України — «незаконне переправлення осіб через державний кордон».

«Наразі працівники ДБР вже направили до суду 171 обвинувальний акт щодо 251 особи. У ході цих розслідувань задокументовано понад 1 млн грн неправомірної вигоди, а на майно фігурантів накладено арешт на понад 58 млн грн», - зазначив директор Бюро.

Як уточнив Сухачов, йдеться не лише про поодинокі випадки, а й про масштабні організовані схеми.

«Ми активно взаємодіємо у цьому питанні зі Службою безпеки України, Національною поліцією, Держприкордонслужбою та у чіткій координації з Офісом генерального прокурора. Намагаємося ефективно протидіяти цьому явищу в усіх регіонах країни», - підсумував директор ДБР.

