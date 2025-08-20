Практика судов
  1. В Украине

Пенсия для военных с инвалидностью II группы – как продлить выплаты после пересмотра

18:12, 20 августа 2025
Пенсионный фонд разъяснил условия выплаты пенсии по инвалидности для военнослужащих.
Пенсионный фонд Украины разъяснил порядок выплаты пенсии по инвалидности для военнослужащих с II группой инвалидности, в частности тех, кто имеет определенную дату пересмотра, например, 8 октября 2025 года.

Согласно Закону Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», пенсия по инвалидности назначается на весь период, в течение которого установлена инвалидность. Для военнослужащих Вооруженных Сил Украины, других военных формирований, правоохранительных органов специального назначения, а также лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, выплаты продолжаются на время прохождения службы и в течение 60 календарных дней после увольнения. Это предусмотрено постановлением Кабинета Министров Украины от 15 ноября 2024 года № 1338.

Решение о продлении пенсионных выплат принимается на основе данных из реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования. Если военнослужащий продолжает службу после даты пересмотра, пенсия будет выплачиваться в течение всего периода службы и 60 дней после ее завершения. После повторной оценки повседневного функционирования выплаты будут продолжены на срок, определенный экспертной командой для установления инвалидности.

