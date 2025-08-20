Пенсія для військових з інвалідністю II групи – як продовжити виплати після переогляду

Пенсійний фонд роз’яснив умови виплати пенсії по інвалідності для військовослужбовців.

Пенсійний фонд України роз’яснив порядок виплати пенсії по інвалідності для військовослужбовців із II групою інвалідності, зокрема тих, хто має визначену дату переогляду, наприклад, 8 жовтня 2025 року.

Згідно із Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», пенсія по інвалідності призначається на весь період, протягом якого встановлено інвалідність. Для військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, правоохоронних органів спеціального призначення, а також осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, виплати продовжуються на час проходження служби та протягом 60 календарних днів після звільнення. Це передбачено постановою Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2024 року № 1338.

Рішення про продовження пенсійних виплат ухвалюється на основі даних із реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування. Якщо військовослужбовець продовжує службу після дати переогляду, пенсія виплачуватиметься протягом усього періоду служби та 60 днів після її завершення. Після повторного оцінювання повсякденного функціонування виплати продовжаться на строк, визначений експертною командою для встановлення інвалідності.

