В Украину во время войны ввозили российские препараты сомнительного качества

20:00, 20 августа 2025
Разоблачена схема «теневых» поставок российских гомеопатических препаратов в Украину на 270 млн грн.
В Украину во время войны ввозили российские препараты сомнительного качества
В Украине раскрыли деятельность организованной группы, которая наладила незаконные поставки российских гомеопатических препаратов в страну во время полномасштабного вторжения. Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора.

Схему организовал гражданин России, член Российской академии медицинских наук и владелец крупного фармацевтического холдинга. В 2000-х годах он создал в Украине дочернее предприятие с почти идентичным названием. После 2014 года для обхода санкций холдинг организовал «производство» в одной из соседних европейских стран, где российские препараты только перепаковывали, выдавая за европейскую продукцию.

В схему были вовлечены основатель и директор украинского предприятия, специалист по контролю качества, менеджер по регистрации лекарств и фармаконадзору, а также главный бухгалтер. Несмотря на войну, компания продолжала работать, усиливая меры по сокрытию деятельности и поддерживая экономику государства-агрессора.

По данным следствия, с начала полномасштабного вторжения было реализовано препаратов на сумму более 270 млн грн, часть из которых перечислялась на счета российского владельца. Некоторые препараты изготавливались из кроличьего помета, змеиного яда и измельченных пчел, а их лечебные свойства не подтверждены международными исследованиями, что могло представлять угрозу для здоровья.

Участникам схемы предъявлены подозрения по ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 УК Украины за ведение хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством-агрессором в составе организованной группы. Во время обысков изъято более 40 ящиков документации, компьютерная техника и телефоны с перепиской, где обсуждались распределение прибыли, вывод средств, ценообразование, реклама и сокрытие происхождения продукции.

В центре Киева арестован дом площадью более 700 кв. м, который принадлежал российскому владельцу и использовался как офис и склад. Перед Министерством здравоохранения инициирована отмена регистрации 11 лекарственных средств, связанных с этой компанией.

офис генерального прокурора медицина

