В Україну під час війни ввозили російські препарати сумнівної якості

20:00, 20 серпня 2025
Викрито схему «тіньових» поставок російських гомеопатичних препаратів в Україну на 270 млн грн.
В Україні накрили діяльність організованої групи, яка налагодила незаконні поставки російських гомеопатичних препаратів в країну під час повномасштабного вторгнення. Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора.

Схему організував громадянин Росії, член російської академії медичних наук і власник великого фармацевтичного холдингу. У 2000-х роках він створив в Україні дочірнє підприємство з майже ідентичною назвою. Після 2014 року для обходу санкцій холдинг організував «виробництво» в одній із сусідніх європейських країн, де російські препарати лише перепаковували, видаючи за європейську продукцію.

До схеми були залучені засновник і директор українського підприємства, спеціаліст із контролю якості, менеджер із реєстрації ліків і фармаконагляду, а також головний бухгалтер. Незважаючи на війну, компанія продовжувала працювати, посилюючи заходи для приховування діяльності та підтримуючи економіку держави-агресора.

За даними слідства, від початку повномасштабного вторгнення було реалізовано препаратів на суму понад 270 млн грн, частина з яких перераховувалася на рахунки російського власника. Деякі препарати виготовляли з кролячого посліду, зміїної отрути та подрібнених бджіл, а їхні лікувальні властивості не підтверджені міжнародними дослідженнями, що могло становити загрозу для здоров’я.

Учасникам схеми висунуто підозри за ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України за ведення господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором у складі організованої групи. Під час обшуків вилучено понад 40 ящиків документації, комп’ютерну техніку та телефони з листуванням, де обговорювалися розподіл прибутків, виведення коштів, ціноутворення, реклама та приховування походження продукції.

У центрі Києва арештовано будинок площею понад 700 кв. м, який належав російському власнику та використовувався як офіс і склад. Перед Міністерством охорони здоров’я ініційовано скасування реєстрації 11 лікарських засобів, пов’язаних із цією компанією.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

