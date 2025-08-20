Полиция расследует, совершал ли актер Константин Темляк домашнее насилие

Полиция Киева расследует возможное домашнее насилие при участии актера Константина Темляка.

Источник фото: Instagram/kostiatemliak

Правоохранители открыли уголовное производство по факту вероятного совершения актером Константином Темляком домашнего насилия в отношении его бывшей девушки.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, досудебное расследование проводит следственный отдел Подольского управления полиции Киева по статье 126-1 УКУ (домашнее насилие). Дело открыто 18 августа. Об этом пишет Укринформ.

Кроме того, в рамках следствия проверяются и возможные факты других правонарушений.

Ранее украинская фотограф Анастасия Соловьева заявила, что актер систематически применял к ней физическое и психологическое насилие. Позже художница Manita сообщила, что получала от Темляка интимные сообщения, когда ей было всего 15 лет.

Сам Темляк пока публично не комментировал обвинения.

