Поліція розслідує, чи вчиняв актор Костянтин Темляк домашнє насильство

Правоохоронці відкрили кримінальне щодо ймовірного вчинення актором Костянтином Темляком домашнього насильства щодо його колишньої дівчини.

Як повідомило джерело в правоохоронних органах, досудове розслідування проводить слідчий відділ Подільського управління поліції Києва за статтею 126-1 ККУ (домашнє насильство). Справу відкрито 18 серпня. Про це пише Укрінформ.

Окрім цього, у межах слідства перевіряються й можливі факти інших правопорушень.

Раніше українська фотографка Анастасія Соловйова заявила, що актор систематично застосовував до неї фізичне й психологічне насильство. Згодом мисткиня Manita повідомила, що отримувала від Темляка інтимні повідомлення, коли їй було лише 15 років.

Сам Темляк поки публічно не коментував звинувачення.

