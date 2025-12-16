З 2026 року щеплення новонароджених проти туберкульозу робитимуть у перші 24 години — МОЗ

Така зміна відповідає рекомендаціям Всесвітньої організації охорони здоров’я.

З 1 січня 2026 року в Україні набуде чинності оновлений Національний календар профілактичних щеплень. Одна з ключових змін стосується вакцинації новонароджених проти туберкульозу: щеплення БЦЖ проводитимуть уже в перші 24 години після народження дитини, а не на 3–5 добу, як це відбувається нині.

Як пояснила лікар-фтизіопульмонолог, експертка Національного порталу з імунізації Оксана Молода, така зміна відповідає рекомендаціям Всесвітньої організації охорони здоров’я, яка радить проводити вакцинацію БЦЖ немовлятам одразу після народження або якомога швидше.

За її словами, оновлений графік особливо важливий з огляду на практику ранньої виписки з пологових будинків. Нові терміни дозволяють вакцинувати дитину навіть у разі короткого перебування матері та новонародженого в медзакладі.

У МОЗ наголошують, що захворюваність на туберкульоз в Україні приблизно у 50 разів вища, ніж у більшості країн Європейського Союзу. Водночас вакцинацію БЦЖ при народженні або одразу після нього вже застосовують у 79 країнах світу. Таким чином, Україна не запроваджує нових підходів, а переходить на загальноприйняті світові стандарти.

Також оновлення календаря передбачає розширення можливостей вакцинації дітей, які не отримали БЦЖ у пологовому будинку. Зокрема, до 7 місяців життя щеплення можна буде проводити без попередньої проби Манту або квантиферонового тесту, за умови відсутності контакту з хворими на туберкульоз. Раніше цей термін обмежувався двома місяцями.

Крім того, з 2026 року дозволяється одночасне введення вакцини БЦЖ з іншими дитячими вакцинами.

Окремо наголошується, що діти, які не були вакциновані в ранньому віці, можуть отримати щеплення БЦЖ за кошти держави до досягнення 18 років — за умови негативних результатів проби Манту або квантиферонового тесту.

У МОЗ підкреслюють: вакцина БЦЖ не гарантує повного захисту від туберкульозу, однак ефективно запобігає найтяжчим і смертельним формам захворювання, зокрема туберкульозному менінгіту та міліарному туберкульозу.

