С 2026 года прививки новорожденных против туберкулеза будут делать в первые 24 часа — МОЗ

С 1 января 2026 года в Украине вступит в силу обновленный Национальный календарь профилактических прививок. Одно из ключевых изменений касается вакцинации новорожденных против туберкулеза: прививку БЦЖ будут проводить уже в первые 24 часа после рождения ребенка, а не на 3–5 сутки, как это происходит сейчас.

Как пояснила врач-фтизиопульмонолог, эксперт Национального портала по иммунизации Оксана Молода, такое изменение соответствует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, которая советует проводить вакцинацию БЦЖ младенцам сразу после рождения или как можно быстрее.

По ее словам, обновленный график особенно важен с учетом практики ранней выписки из родильных домов. Новые сроки позволяют вакцинировать ребенка даже в случае короткого пребывания матери и новорожденного в медучреждении.

В МОЗ подчеркивают, что заболеваемость туберкулезом в Украине примерно в 50 раз выше, чем в большинстве стран Европейского Союза. В то же время вакцинацию БЦЖ при рождении или сразу после него уже применяют в 79 странах мира. Таким образом, Украина не внедряет новых подходов, а переходит на общепринятые мировые стандарты.

Также обновление календаря предусматривает расширение возможностей вакцинации детей, которые не получили БЦЖ в родильном доме. В частности, до 7 месяцев жизни прививку можно будет проводить без предварительной пробы Манту или квантиферонового теста, при условии отсутствия контакта с больными туберкулезом. Ранее этот срок ограничивался двумя месяцами.

Кроме того, с 2026 года разрешается одновременное введение вакцины БЦЖ с другими детскими вакцинами.

Отдельно подчеркивается, что дети, которые не были вакцинированы в раннем возрасте, могут получить прививку БЦЖ за счет государства до достижения 18 лет — при условии отрицательных результатов пробы Манту или квантиферонового теста.

В МОЗ подчеркивают: вакцина БЦЖ не гарантирует полной защиты от туберкулеза, однако эффективно предотвращает самые тяжелые и смертельные формы заболевания, в частности туберкулезный менингит и милиарный туберкулез.

