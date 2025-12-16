У Києві відправили до суду справу двох бізнесменів, які вирішили не віддавати позичені у банку 25 млн гривень

У Києві судитимуть двох бізнесменів, які не віддали позичені у банку 25 млн грн.

У Києві правоохоронці завершили досудове розслідування у справі щодо отримання банківського кредиту на суму 50 мільйонів гривень. Як повідомили в поліції, за даними слідства, двоє киян — співзасновник і керівник підприємства, що займається оптовою торгівлею паливом, розробили схему незаконного залучення кредитних коштів в одному з мережевих банків України. Для цього на початку 2022 року вони подали до банку підроблені документи з неправдивими відомостями про фінансово-господарську діяльність компанії, зокрема про нібито оплату поставки 1 500 тонн аміаку.

Після укладення річного кредитного договору та отримання коштів зловмисники використали їх не за цільовим призначенням. Половину позики — 25 мільйонів гривень — було повернуто одразу, а решту суми фігуранти вирішили не відшкодовувати. З цією метою вони змінили засновників і керівників підконтрольного підприємства, фактично унеможлививши стягнення заборгованості у цивільно-правовому порядку.

На підставі зібраних доказів слідчі раніше повідомили чоловікам про підозру. Наразі щодо 41- та 43-річних фігурантів скеровано обвинувальний акт до суду. Їм інкримінують вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 Кримінального кодексу України — зловживання повноваженнями, що спричинило тяжкі наслідки інтересам юридичної особи.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років.

