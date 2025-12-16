В Киеве отправили в суд дело двух бизнесменов, которые решили не возвращать заимствованные в банке 25 млн гривен

В Киеве будут судить двух бизнесменов, которые не отдали одолженные у банка 25 млн грн.

В Киеве правоохранители завершили досудебное расследование по делу о получении банковского кредита на сумму 50 миллионов гривен. Как сообщили в полиции, по данным следствия, двое киевлян — соучредитель и руководитель предприятия, занимающегося оптовой торговлей топливом, разработали схему незаконного привлечения кредитных средств в одном из сетевых банков Украины. Для этого в начале 2022 года они подали в банк поддельные документы с недостоверными сведениями о финансово-хозяйственной деятельности компании, в частности о якобы оплате поставки 1 500 тонн аммиака.

После заключения годового кредитного договора и получения средств злоумышленники использовали их не по целевому назначению. Половину займа — 25 миллионов гривен — было возвращено сразу, а оставшуюся сумму фигуранты решили не возмещать. С этой целью они изменили учредителей и руководителей подконтрольного предприятия, фактически сделав невозможным взыскание задолженности в гражданско-правовом порядке.

На основании собранных доказательств следователи ранее сообщили мужчинам о подозрении. В настоящее время в отношении 41- и 43-летних фигурантов направлен обвинительный акт в суд. Им инкриминируют совершение уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 364-1 Уголовного кодекса Украины — злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия для интересов юридического лица.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

