Мужчина предлагал пограничнику $6000 и €900 за незаконную переправку «товарищей» через реку Дунай

В Одесской области задержан организатор переправки людей через Дунай.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственная пограничная служба Украины сообщила о разоблачении в Одесской области организатора незаконного канала переправки мужчин в Румынию через реку Дунай. Житель приграничного региона предложил пограничнику Измаильского отряда взятку в размере $6000 и €900 за содействие в переправке себя, 19-летнего сына и еще пяти человек. Для этого он подготовил резиновую лодку с мотором.

Пограничник сообщил о попытке подкупа, и во время спецоперации организатор вместе с сообщниками были задержаны. Денежные средства изъяты. Против главного организатора возбуждено уголовное производство, а на других лиц составлены административные протоколы.

Операция была проведена совместно Главным отделом обеспечения внутренней и собственной безопасности «Юг», Измаильским пограничным отрядом и Измаильским районным отделом полиции под процессуальным руководством Белгород-Днестровской специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.