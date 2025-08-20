Чоловік пропонував прикордоннику $6000 і €900 за незаконну переправку «товаришів» через річку Дунай

На Одещині затримано організатора переправлення людей через Дунай.

Державна прикордонна служба України повідомила про викриття на Одещині організатора незаконного каналу переправлення чоловіків до Румунії через річку Дунай. Житель прикордонного регіону запропонував прикордоннику Ізмаїльського загону хабар у розмірі $6000 і €900 за сприяння в переправленні себе, 19-річного сина та ще п’ятьох осіб. Для цього він підготував гумовий човен із мотором.

Прикордонник поінформував про спробу підкупу, і під час спецоперації організатора разом із спільниками затримали. Грошові кошти вилучено. Проти головного організатора відкрито кримінальне провадження, а на інших осіб складено адміністративні протоколи.

Операцію провели спільно Головний відділ забезпечення внутрішньої та власної безпеки «Південь», Ізмаїльський прикордонний загін та Ізмаїльський районний відділ поліції за процесуального керівництва Білгород-Дністровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

