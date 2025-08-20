Практика судов
Ждать ли эпидемию COVID-19 в Украине – ответил Ляшко

23:35, 20 августа 2025
По словам Ляшко, рост COVID-19 в Украине сезонный и не угрожает эпидемией.
Ждать ли эпидемию COVID-19 в Украине – ответил Ляшко
Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил, что текущий рост заболеваемости коронавирусом соответствует сезонным показателям и не представляет угрозы эпидемии. Об этом он заявил в эфире телемарафона.

«Имеем рост COVID-19. Но мы не видим ни эпидемического, ни пандемического потенциала в тех штаммах, которые сейчас циркулируют. Рост такой, как был в прошлом году, но это перед эпидсезоном», – отметил Ляшко.

Министр подчеркнул, что осложнения от острых респираторных вирусных инфекций, в частности COVID-19, возможны в случае самолечения или для лиц из групп риска – пожилых людей и тех, кто имеет хронические заболевания. Сейчас больницы обеспечены достаточным количеством стационарных мест, а инфекционные отделения не перегружены.

Ляшко добавил, что введение карантинных ограничений пока не планируется, но призвал быть готовыми к возможным мерам во время эпидемического сезона.

Минздрав Виктор Ляшко

