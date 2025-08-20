Чи чекати епідемію COVID-19 в Україні – відповів Ляшко

За словами Ляшка, зростання COVID-19 в Україні сезонне та не загрожує епідемією.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко повідомив, що поточне зростання захворюваності на коронавірус відповідає сезонним показникам і не становить загрози епідемії. Про це він заявив в ефірі телемарафону.

«Маємо зростання COVID-19. Але ми не бачимо ні епідемічного, ні пандемічного потенціалу в тих штамах, які зараз циркулюють. Зростання таке, як було попереднього року, але це перед епідсезоном», – зазначив Ляшко.

Міністр підкреслив, що ускладнення від гострих респіраторних вірусних інфекцій, зокрема COVID-19, можливі у разі самолікування або для осіб із груп ризику – людей похилого віку та тих, хто має хронічні захворювання. Наразі лікарні забезпечені достатньою кількістю стаціонарних місць, а інфекційні відділення не перевантажені.

Ляшко додав, що запровадження карантинних обмежень наразі не планується, але закликав бути готовими до можливих заходів під час епідемічного сезону.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.