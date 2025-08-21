Укрзализныця назначила 5 дополнительных поездов осенью

Новые рейсы от Укрзализныци: поезда Киев – Львов, Киев – Днепр и другие.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

«Укрзализныця» анонсировала запуск пяти дополнительных поездов, которые будут курсировать в разные регионы Украины осенью 2025 года. Новые рейсы охватят популярные направления, в частности Киев, Львов, Днепр, Трускавец, Чоп и Ужгород, сообщила пресс-служба компании.

Расписание дополнительных поездов:

№ 249/250 Киев – Львов: отправление из обоих городов 27 и 28 августа.

№ 220/219 Киев – Днепр: рейсы из Киева и Днепра 25, 28, 30 и 31 августа.

№ 159/160 Киев – Трускавец: будет курсировать 1, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27, 28 сентября, а также 3, 4, 5 октября.

№ 218/217 Чоп – Львов: рейсы из Чопа и Львова 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 сентября.

№ 284/283 Ужгород – Киев: будет курсировать через день с 1 сентября до введения нового графика движения на 2026 год. Поезд соединен в Киеве со скоростными поездами харьковского и днепровского направлений, что облегчит пересадку для пассажиров, путешествующих на запад Украины.

«Укрзализныця» рекомендует пассажирам проверять актуальное расписание и остановки перед поездкой, чтобы убедиться в наличии рейса. Дополнительные поезда предназначены для обеспечения комфортных путешествий и удобных пересадок, особенно в период повышенного спроса.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.