Практика судов
  1. В Украине

Укрзализныця назначила 5 дополнительных поездов осенью

07:00, 21 августа 2025
Новые рейсы от Укрзализныци: поезда Киев – Львов, Киев – Днепр и другие.
Укрзализныця назначила 5 дополнительных поездов осенью
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

«Укрзализныця» анонсировала запуск пяти дополнительных поездов, которые будут курсировать в разные регионы Украины осенью 2025 года. Новые рейсы охватят популярные направления, в частности Киев, Львов, Днепр, Трускавец, Чоп и Ужгород, сообщила пресс-служба компании.

Расписание дополнительных поездов:

  • № 249/250 Киев – Львов: отправление из обоих городов 27 и 28 августа.
  • № 220/219 Киев – Днепр: рейсы из Киева и Днепра 25, 28, 30 и 31 августа.
  • № 159/160 Киев – Трускавец: будет курсировать 1, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27, 28 сентября, а также 3, 4, 5 октября.
  • № 218/217 Чоп – Львов: рейсы из Чопа и Львова 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 сентября.
  • № 284/283 Ужгород – Киев: будет курсировать через день с 1 сентября до введения нового графика движения на 2026 год. Поезд соединен в Киеве со скоростными поездами харьковского и днепровского направлений, что облегчит пересадку для пассажиров, путешествующих на запад Украины.

«Укрзализныця» рекомендует пассажирам проверять актуальное расписание и остановки перед поездкой, чтобы убедиться в наличии рейса. Дополнительные поезда предназначены для обеспечения комфортных путешествий и удобных пересадок, особенно в период повышенного спроса.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Укрзализныця

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
«Судебно-юридическая газета» теперь представлена в экспертной группе при ВСК Верховной Рады по расследованию признаков коррупции в судах и правоохранительных органах

«Судебно-юридическая газета» теперь представлена в экспертной группе при ВСК Верховной Рады по вопросам расследования возможных фактов коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений в правоохранительных органах, судах и органах судебной власти.

Верховный Суд сформулировал заключение, имеют ли право пересечь границу мужчины, чьи родственники погибли или пропали без вести во время мер по отражению вооруженной агрессии

В условиях военного положения ограничения права на выезд оправданы приоритетом публичного интереса и не являются произвольными — Верховный Суд.

Верховная Рада рассмотрит законопроект об обеспечении уважения к суду

Впрочем, изменения в КУоАП и УПК касаются не только повышения штрафов за неуважение к суду.

«Живые» очереди под ТЦК должны исчезнуть, будут электронные — Шмыгаль

Кабмин окончательно урегулировал электронные очереди в ТЦК — Денис Шмыгаль.

Максимально возможная стоимость служебных квартир для судей ВАКС составляет 4 млн гривен

Цены на служебную недвижимость для судей Антикоррупционного суда значительно выросли по сравнению с 2019 годом.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Коваль
    Оксана Коваль
    суддя Святошинського районного суду міста Києва