Укрзалізниця призначила 5 додаткових поїздів восени

Нові рейси від Укрзалізниці: поїзди Київ – Львів, Київ – Дніпро та інші.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

«Укрзалізниця» анонсувала запуск п’яти додаткових поїздів, які курсуватимуть у різні регіони України восени 2025 року. Нові рейси охоплять популярні напрямки, зокрема Київ, Львів, Дніпро, Трускавець, Чоп і Ужгород, повідомила пресслужба компанії.

Розклад додаткових поїздів:

№ 249/250 Київ – Львів: відправлення з обох міст 27 та 28 серпня.

№ 220/219 Київ – Дніпро: рейси з Києва та Дніпра 25, 28, 30 і 31 серпня.

№ 159/160 Київ – Трускавець: курсуватиме 1, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27, 28 вересня, а також 3, 4, 5 жовтня.

№ 218/217 Чоп – Львів: рейси з Чопа та Львова 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 вересня.

№ 284/283 Ужгород – Київ: курсуватиме через день із 1 вересня до введення нового графіку руху на 2026 рік. Поїзд з’єднаний у Києві зі швидкісними поїздами харківського та дніпровського напрямків, що полегшить пересадку для пасажирів, які подорожують на захід України.

«Укрзалізниця» рекомендує пасажирам перевіряти актуальний розклад і зупинки перед поїздкою, щоб переконатися в наявності рейсу. Додаткові поїзди призначено для забезпечення комфортних подорожей і зручних пересадок, особливо в період підвищеного попиту.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.