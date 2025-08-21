$24 тысячи за фальшивые медицинские справки: в Киевской области мужчина хотел сняться с военного учета

Фигурант передал $24 тысяч заведующей медучреждения за фальшивые справки, которые должны были стать основанием для снятия с военного учета.

В Киевской области взят под стражу мужчина за передачу неправомерной выгоды заведующей медицинского учреждения. Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.

По данным следствия, подозреваемый передал заведующей отделением одного из медицинских учреждений Киева 24 тысячи долларов за изготовление пакета медицинских документов, которые дают возможность сняться с воинского учета.

Медицинский работник сообщил правоохранительным органам о попытке подкупа, после чего действия мужчины были задокументированы.

Под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры местному жителю сообщено о подозрении в предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу за совершение им действий с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 369 УК Украины).

Подозреваемый задержан в порядке ст. 208 УПК Украины непосредственно после передачи средств и взят под стражу.