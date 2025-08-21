Практика судов
  1. В Украине

$24 тысячи за фальшивые медицинские справки: в Киевской области мужчина хотел сняться с военного учета

07:55, 21 августа 2025
Фигурант передал $24 тысяч заведующей медучреждения за фальшивые справки, которые должны были стать основанием для снятия с военного учета.
$24 тысячи за фальшивые медицинские справки: в Киевской области мужчина хотел сняться с военного учета
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киевской области взят под стражу мужчина за передачу неправомерной выгоды заведующей медицинского учреждения. Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.

По данным следствия, подозреваемый передал заведующей отделением одного из медицинских учреждений Киева 24 тысячи долларов за изготовление пакета медицинских документов, которые дают возможность сняться с воинского учета.

Медицинский работник сообщил правоохранительным органам о попытке подкупа, после чего действия мужчины были задокументированы.

Под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры местному жителю сообщено о подозрении в предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу за совершение им действий с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 369 УК Украины).

Подозреваемый задержан в порядке ст. 208 УПК Украины непосредственно после передачи средств и взят под стражу.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

прокуратура взятка Киевская область мобилизация воинский учет

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
«Судебно-юридическая газета» теперь представлена в экспертной группе при ВСК Верховной Рады по расследованию признаков коррупции в судах и правоохранительных органах

«Судебно-юридическая газета» теперь представлена в экспертной группе при ВСК Верховной Рады по вопросам расследования возможных фактов коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений в правоохранительных органах, судах и органах судебной власти.

Верховный Суд сформулировал заключение, имеют ли право пересечь границу мужчины, чьи родственники погибли или пропали без вести во время мер по отражению вооруженной агрессии

В условиях военного положения ограничения права на выезд оправданы приоритетом публичного интереса и не являются произвольными — Верховный Суд.

Верховная Рада рассмотрит законопроект об обеспечении уважения к суду

Впрочем, изменения в КУоАП и УПК касаются не только повышения штрафов за неуважение к суду.

«Живые» очереди под ТЦК должны исчезнуть, будут электронные — Шмыгаль

Кабмин окончательно урегулировал электронные очереди в ТЦК — Денис Шмыгаль.

Максимально возможная стоимость служебных квартир для судей ВАКС составляет 4 млн гривен

Цены на служебную недвижимость для судей Антикоррупционного суда значительно выросли по сравнению с 2019 годом.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Коваль
    Оксана Коваль
    суддя Святошинського районного суду міста Києва