$24 тисячі за фальшиві медичні довідки: на Київщині чоловік хотів знятися з військового обліку

Фігурант передав $24 тисячі завідувачці медзакладу за фальшиві довідки, які мали стати підставою для зняття з військового обліку.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Київщині взято під варту чоловіка за передачу неправомірної вигоди завідувачці медичного закладу. Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

За даними слідства, підозрюваний передав завідувачці відділення одного з медичних закладів Києва 24 тисячі доларів за виготовлення пакета медичних документів, які дають можливість знятися з військового обліку.

Медична працівниця повідомила правоохоронні органи про спробу підкупу, після чого дії чоловіка було задокументовано.

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури повідомлено про підозру місцевому мешканцю у наданні неправомірної вигоди службовій особі за вчинення нею дій з використанням службового становища (ч. 3 ст. 369 КК України).

Підозрюваного затримано в порядку ст. 208 КПК України безпосередньо після передачі коштів та взято під варту.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.