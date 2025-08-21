Практика судів
$24 тисячі за фальшиві медичні довідки: на Київщині чоловік хотів знятися з військового обліку

07:55, 21 серпня 2025
Фігурант передав $24 тисячі завідувачці медзакладу за фальшиві довідки, які мали стати підставою для зняття з військового обліку.
На Київщині взято під варту чоловіка за передачу неправомірної вигоди завідувачці медичного закладу. Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

За даними слідства, підозрюваний передав завідувачці відділення одного з медичних закладів Києва 24 тисячі доларів за виготовлення пакета медичних документів, які дають можливість знятися з військового обліку.

Медична працівниця повідомила правоохоронні органи про спробу підкупу, після чого дії чоловіка було задокументовано.

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури повідомлено про підозру місцевому мешканцю у наданні неправомірної вигоди службовій особі за вчинення нею дій з використанням службового становища (ч. 3 ст. 369 КК України).

Підозрюваного затримано в порядку ст. 208 КПК України безпосередньо після передачі коштів та взято під варту.

