На Закарпатье в Пилипце запретили джиппинг на гору Гымба

Источник фото: versii.if.ua

Джиппинг в Пилипце к горе Гымба отныне запрещен. Как сообщили в Мукачевском районном совете, соответствующее решение приняла региональная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС. Запрет касается движения внедорожников выше верхней станции кресельного подъемника в направлении к вершине горы.

В комиссии подчеркнули, что активный джиппинг вредит почвам, растительности и животному миру, а также нередко приводит к травмированию водителей.

В ближайшее время в Пилипце установят специальные ограничительные знаки, которые будут регулировать передвижение транспортных средств в горной местности.

