На Закарпатті у Пилипці заборонили джипінг на гору Гимба

Заборона стосується руху позашляховиків вище верхньої станції крісельного підйомника у напрямку до вершини гори.

Джипінг у Пилипці до гори Гимба відтепер заборонено. Як повідомили у Мукачівській районній раді, відповідне рішення ухвалила регіональна комісія з питань ТЕБ та НС. Заборона стосується руху позашляховиків вище верхньої станції крісельного підйомника у напрямку до вершини гори.

У комісії наголосили, що активний джипінг шкодить ґрунтам, рослинності та тваринному світу, а також нерідко призводить до травмування водіїв.

Найближчим часом у Пилипці встановлять спеціальні обмежувальні знаки, які регулюватимуть пересування транспортних засобів у гірській місцевості.

