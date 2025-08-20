На Закарпатье будут судить архитектора за повреждение костела эпохи Средневековья, фото

Архитектора будут судить за незаконные работы, повредившие средневековый костел Святого Иоанна Крестителя в селе Мужиево.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На Закарпатье будут судить архитектора, которого обвиняют в повреждении костела Святого Иоанна Крестителя XIII–XV веков в селе Мужиево. Об этом сообщает полиция региона.

По данным следствия, в 2019 году архитектор представил собственный проект реставрации храма на международном архитектурном форуме и получил согласие на финансирование от иностранного благотворительного фонда.

В 2021 году он совместно с другим специалистом подготовил официальный проект реставрации, который был согласован Министерством культуры и информационной политики.

Однако, без необходимых разрешений и договора на авторский надзор, подозреваемый самовольно инициировал начало подготовительных работ. Строителям он передал не утвержденную документацию, а самостоятельно разработанный проект.

Работы проводились с грубыми нарушениями технологий: вместо природного камня использовали кирпич и цемент, а древние стены не укрепили. Это нанесло ущерб аутентичным конструкциям костела, что подтверждено строительно-технической экспертизой.

Следователи сообщили архитектору о подозрении по ч. 3 ст. 298 Уголовного кодекса Украины — умышленное незаконное повреждение объектов культурного наследия, совершенное в отношении памятника национального значения.

На данный момент досудебное расследование завершено, а материалы с обвинительным актом переданы в суд.