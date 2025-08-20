Практика судів
На Закарпатті судитимуть архітектора за пошкодження костелу епохи Середньовіччя, фото

20:36, 20 серпня 2025
Архітектора судитимуть за незаконні роботи, які пошкодили середньовічний костел Святого Іоанна Хрестителя у селі Мужієво.
На Закарпатті судитимуть архітектора, якого звинувачують у пошкодженні костелу Святого Іоанна Хрестителя XIII–XV століть у селі Мужієво. Про це повідомляє поліція регіону.

За даними слідства, у 2019 році архітектор презентував власний проект реставрації храму на міжнародному архітектурному форумі та отримав погодження на фінансування від іноземного благодійного фонду.

У 2021 році він спільно з іншим фахівцем підготував офіційний проект реставрації, який було погоджено Міністерством культури та інформаційної політики.

Втім, без необхідних дозволів та договору на авторський нагляд, підозрюваний самовільно ініціював початок підготовчих робіт. Будівельникам він передав не затверджену документацію, а власноруч розроблений проект.

Роботи проводилися з грубими порушеннями технологій: замість природного каменю використали цеглу та цемент, а стародавні мури не укріпили. Це завдало шкоди автентичним конструкціям костелу, що підтверджено будівельно-технічною експертизою.

Слідчі повідомили архітектору про підозру за ч. 3 ст. 298 Кримінального кодексу України — умисне незаконне пошкодження об’єктів культурної спадщини, вчинене щодо пам’ятки національного значення.

Наразі досудове розслідування завершено, а матеріали з обвинувальним актом передано до суду.

