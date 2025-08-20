Николай Точицкий стал новым Постоянным представителем Украины при Совете Европы

Владимир Зеленский сменил представителя Украины при Совете Европы Бориса Тарасюка Николаем Точицким.

Фото: detector.media

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Николая Точицкого Постоянным представителем Украины при Совете Европы. Соответствующий Указ №603/2025 был подписан 20 августа 2025 года, сообщила пресс-служба Офиса Президента.

Одновременно Указом №602/2025 с этой должности уволен Борис Тарасюк.

Николай Точицкий с 15 апреля по 5 сентября 2024 года занимал должность заместителя руководителя Офиса Президента Украины. 5 сентября 2024 года Верховная Рада Украины поддержала его назначение министром культуры (с 6 сентября – Министерства культуры и стратегических коммуникаций), за что проголосовали 252 народных депутата. 16 июля 2025 года Точицкий вернулся к дипломатической работе.

