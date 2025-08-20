Практика судів
  1. В Україні

Микола Точицький став новим Постійним представником України при Раді Європи

16:24, 20 серпня 2025
Володимир Зеленський змінив представника України при Раді Європи Бориса Тарасюка Миколою Точицьким.
Микола Точицький став новим Постійним представником України при Раді Європи
Фото: detector.media
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський призначив Миколу Точицького Постійним представником України при Раді Європи. Відповідний Указ №603/2025 був підписаний 20 серпня 2025 року, повідомила пресслужба Офісу Президента.

Одночасно Указом №602/2025 з цієї посади звільнено Бориса Тарасюка.

Микола Точицький з 15 квітня по 5 вересня 2024 року обіймав посаду заступника Керівника Офісу Президента України. 5 вересня 2024 року Верховна Рада України підтримала його призначення міністром культури (з 6 вересня – Міністерства культури та стратегічних комунікацій), за що проголосували 252 народні депутати. 16 липня 2025 року Точицький повернувся до дипломатичної роботи.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Європа Володимир Зеленський

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Максимально можлива вартість службових квартир для суддів ВАКС складає 4 млн гривень

Ціни на службову нерухомість для суддів Антикорупційного суду значно зросли у порівнянні з 2019 роком.

Тепер 8 млрд грн можна спрямувати на підтримку Укрзалізниці – голова бюджетного комітету прокоментувала зміни до бюджету

Верховна Рада проголосувала за поповнення резервного фонду на 25,5 млрд грн на «непередбачувані» видатки, з яких 8 млрд грн можна буде спрямовані для підтримки Укрзалізниці – Роксолана Підласа.

Верховна Рада прийняла зміни до бюджету, збільшивши фінансування Мінцифри та резервного фонду

Парламент прийняв закон про внесення змін до державного бюджету на 2025 рік, збільшивши фінансування Мінцифри з 4,16 млрд грн до 8,59 млрд грн.

Європейські лідери вважають, що мирні переговори проваляться, але будуть підігравати мирним зусиллям Трампа – Politico

План європейських лідерів полягає в тому, щоб підігравати мирним зусиллям Трампа доти, доки він не зрозуміє, що треба посилити санкції.

За неприбуття на виклик суду зможуть карати стягненням до 12 тисяч грн – Верховна Рада розгляне законопроект

Крім того, суд імперативно зобов’яжуть порушувати питання про відповідальність прокурора або адвоката, які не прибули, перед органами, що уповноважені притягати їх до дисциплінарної відповідальності.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Вадим Бутенко
    Вадим Бутенко
    суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області
  • Оксана Панченко
    Оксана Панченко
    суддя Деснянського районного суду міста Києва
  • Олена Козачук
    Олена Козачук
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва