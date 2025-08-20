Микола Точицький став новим Постійним представником України при Раді Європи

Володимир Зеленський змінив представника України при Раді Європи Бориса Тарасюка Миколою Точицьким.

Фото: detector.media

Президент України Володимир Зеленський призначив Миколу Точицького Постійним представником України при Раді Європи. Відповідний Указ №603/2025 був підписаний 20 серпня 2025 року, повідомила пресслужба Офісу Президента.

Одночасно Указом №602/2025 з цієї посади звільнено Бориса Тарасюка.

Микола Точицький з 15 квітня по 5 вересня 2024 року обіймав посаду заступника Керівника Офісу Президента України. 5 вересня 2024 року Верховна Рада України підтримала його призначення міністром культури (з 6 вересня – Міністерства культури та стратегічних комунікацій), за що проголосували 252 народні депутати. 16 липня 2025 року Точицький повернувся до дипломатичної роботи.

