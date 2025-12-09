Італія надасть Україні безвідсотковий кредит €30 млн на будівництво нового дитячого корпусу на Одещині

Одеська обласна дитяча лікарня отримає новий корпус.

Фото: ukrinform

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Італія надасть Україні безвідсотковий кредит у розмірі 30 мільйонів євро для будівництва нового лікувального корпусу обласної дитячої лікарні в Одеській області. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

«Майже два роки тому на одній із робочих зустрічей з італійською стороною ми вперше обговорили ідею будівництва нового корпусу дитячої обласної лікарні. 4 грудня у Києві Україна та Італія підписують угоду про виділення безвідсоткового кредиту у 30 мільйонів євро на будівництво сучасного лікувального корпусу», — повідомив Кіпер.

За його словами, до підписання угоди відбулося багато зустрічей та перемовин різного рівня, технічні візити італійських експертів до лікарні та підготовка проєктної заявки.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.