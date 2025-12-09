Италия предоставит Украине беспроцентный кредит в размере €30 млн на строительство нового детского корпуса в Одесской области

Одесская областная детская больница получит новый корпус.

Италия предоставит Украине беспроцентный кредит в размере 30 миллионов евро для строительства нового лечебного корпуса областной детской больницы в Одесской области. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

«Почти два года назад на одной из рабочих встреч с итальянской стороной мы впервые обсудили идею строительства нового корпуса детской областной больницы. 4 декабря в Киеве Украина и Италия подписывают соглашение о выделении беспроцентного кредита в 30 миллионов евро на строительство современного лечебного корпуса», — сообщил Кипер.

По его словам, до подписания соглашения состоялось много встреч и переговоров разного уровня, технические визиты итальянских экспертов в больницу и подготовка проектной заявки.

