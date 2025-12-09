  1. В Украине

Италия предоставит Украине беспроцентный кредит в размере €30 млн на строительство нового детского корпуса в Одесской области

21:05, 9 декабря 2025
Одесская областная детская больница получит новый корпус.
Италия предоставит Украине беспроцентный кредит в размере €30 млн на строительство нового детского корпуса в Одесской области
Фото: ukrinform
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Италия предоставит Украине беспроцентный кредит в размере 30 миллионов евро для строительства нового лечебного корпуса областной детской больницы в Одесской области. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

«Почти два года назад на одной из рабочих встреч с итальянской стороной мы впервые обсудили идею строительства нового корпуса детской областной больницы. 4 декабря в Киеве Украина и Италия подписывают соглашение о выделении беспроцентного кредита в 30 миллионов евро на строительство современного лечебного корпуса», — сообщил Кипер.

По его словам, до подписания соглашения состоялось много встреч и переговоров разного уровня, технические визиты итальянских экспертов в больницу и подготовка проектной заявки.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

дети Украина Одесса Италия медицина больница

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Водил в нетрезвом виде: мужчина получил условный срок за невыполнение решения суда

Суд признал мужчину виновным в умышленном невыполнении решения суда о лишении права управления транспортным средством.

Уклонялся от ответов и прибегал к манипуляциям: Жернаков пытался превратить заседание ВСК в «театр абсурда»

На заседании ВСК Михаилу Жернакову ставили прямые вопросы о ОСД и финансах DEJURE, но он уклонялся от ответов и прибегал к манипуляциям на теме войны.

Жернаков уклонялся от ответов на заседании ТСК Власенко–Бужанского

Михаил Жернаков пытается превратить заседание в шоу.

Контракты для военных на 1-10 лет и отсрочка после службы – в Раде зарегистрировали законопроект

Проект закона предусматривает продление контрактов, новые механизмы проверки оснований для отсрочки и финансовую мотивацию.

Водителям установят нормы отдыха, а тахографы станут обязательными: детали законопроекта

Парламент планирует обновить нормы режима труда и отдыха водителей, установив максимальную продолжительность управления, требования к перерывам, отдыху и использованию тахографов.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]