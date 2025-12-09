ВРП вимагає термінового плану усунення збоїв відеозв’язку і зривів судових засідань: ДСА встановили дедлайн

ДСА має надати план дій до 12 грудня.

На засіданні Постійної комісії Вищої ради правосуддя з питань Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (ЄСІКС) розглянули питання, пов’язані з її впровадженням та останніми збоями в роботі відеоконференцзв’язку.

Зриви засідань: у чому причина

Як вказали у ВРП, Комісія заслухала заступника голови Державної судової адміністрації та представників ДП «ІСС», які пояснили причини недавніх перебоїв, що спричинили зрив судових засідань та засідання Ради суддів України, на якому розглядався звіт Рахункової палати за результатом аудиту ДСА.

Відповідальні особи повідомили, що:

проблеми не були пов’язані з відключеннями електроенергії;

збої виникли через надмірне навантаження на систему та застаріле програмне забезпечення і обладнання;

збій засідання Ради суддів спричинили непередбачувані проблеми з мережевим обладнанням у приміщенні ДСА.

ДСА наразі розглядає можливість суттєвої модернізації або повної заміни програмного забезпечення та закупівлі нового обладнання.

ВРП: стабільність відеозв’язку — критично важлива

Голова Постійної комісії наголосив, що без надійного відеоконференцзв’язку доступ до правосуддя забезпечити неможливо. Комісія визнала ситуацію тривожною та зазначила, що вжитих заходів недостатньо.

ДСА та ДП «ІСС» зобов’язали до 12 грудня надати ВРП конкретний план дій щодо усунення проблеми.

Альтернативне енергозабезпечення судів

Представники ДСА повідомили, що більшість запитів судів щодо альтернативних джерел живлення була задоволена — на рівні, достатньому для забезпечення роботи залів судових засідань.

Відновлення розвитку ЄСІКС: знайшли нового міжнародного донора

У ВРП нагадали, що після завершення фінансування USAID робота над модернізацією ЄСІКС була зупинена, але наразі вдалося знайти нового донора — Шведське агентство міжнародної співпраці та розвитку (SIDA).

Проєкт із цифровізації судової влади України та Конституційного Суду за підтримки SIDA стартував у жовтні 2025 року;

триватиме 2,5 роки;

має на меті повністю профінансувати впровадження всіх модулів ЄСІКС.

Що ухвалила комісія

На завершення Постійна комісія погодила зміни до Положення про порядок функціонування окремих підсистем ЄСІТС, які врегульовують порядок реєстрації у Електронному суді суб’єктів, які не мають статусу фізичної чи юридичної особи.

