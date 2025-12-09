  1. В Украине
  2. / Суд инфо

ВСП требует срочный план устранения сбоев видеосвязи и срывов судебных заседаний: ГСА установили дедлайн

11:11, 9 декабря 2025
ГСА должна предоставить план действий до 12 декабря
ВСП требует срочный план устранения сбоев видеосвязи и срывов судебных заседаний: ГСА установили дедлайн
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На заседании Постоянной комиссии Высшего совета правосудия по вопросам Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы (ЕСИКС) рассмотрели вопросы, связанные с ее внедрением и недавними сбоями в работе видеоконференцсвязи.

Срывы заседаний: в чем причина

Как сообщили в ВСП, Комиссия заслушала заместителя главы Государственной судебной администрации и представителей ГП «ИСС», которые объяснили причины недавних перебоев, приведших к срывам судебных заседаний и заседания Совета судей Украины, на котором рассматривался отчет Счетной палаты по результатам аудита ГСА.

Ответственные лица сообщили, что:

  • проблемы не были связаны с отключениями электроэнергии;
  • сбои возникли из-за чрезмерной нагрузки на систему и устаревшего программного обеспечения и оборудования;
  • сбой заседания Совета судей был вызван непредвиденными проблемами с сетевым оборудованием в помещении ГСА.

ГСА сейчас рассматривает возможность существенной модернизации или полной замены программного обеспечения и закупки нового оборудования.

ВСП: стабильность видеосвязи — критически важна

Глава Постоянной комиссии отметил, что без надежной видеоконференцсвязи обеспечить доступ к правосудию невозможно. Комиссия признала ситуацию тревожной и указала, что предпринятых мер недостаточно.

ГСА и ГП «ИСС» обязали до 12 декабря предоставить ВСП конкретный план действий по устранению проблемы.

Альтернативное энергоснабжение судов

Представители ГСА сообщили, что большинство запросов судов относительно альтернативных источников питания были удовлетворены — на уровне, достаточном для обеспечения работы залов судебных заседаний.

Возобновление развития ЕСИКС: найден новый международный донор

В ВСП напомнили, что после завершения финансирования USAID работа над модернизацией ЕСИКС была остановлена, однако сейчас удалось найти нового донора — Шведское агентство международного сотрудничества и развития (SIDA).

Проект по цифровизации судебной власти Украины и Конституционного Суда при поддержке SIDA стартовал в октябре 2025 года;

  • продлится 2,5 года;
  • имеет целью полностью профинансировать внедрение всех модулей ЕСИКС.

Что утвердила комиссия

В завершение Постоянная комиссия согласовала изменения в Положение о порядке функционирования отдельных подсистем ЕСИТС, которые регулируют порядок регистрации в Электронном суде субъектов, не имеющих статуса физического или юридического лица.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ГСА ВСП

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Водителям установят нормы отдыха, а тахографы станут обязательными: детали законопроекта

Парламент планирует обновить нормы режима труда и отдыха водителей, установив максимальную продолжительность управления, требования к перерывам, отдыху и использованию тахографов.

Житель Днепропетровской области оказался в базе разыскиваемых военнообязанных из-за бюрократической ошибки: что решил суд

Система призывного учета ошибочно объявила мужчину в розыск.

От нарративов до конфискации активов: ВАКС установил материальную ответственность за пропаганду

Санкционное дело показало, что слово может стоить миллионы, а информационное оружие — стать основанием для взыскания средств.

Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда выбирает нового председателя — текстовая трансляция

8 декабря проходят выборы нового главы КСВ ВС — это уже пятая попытка избрания председателя на заседании собрания судей.

Моральный ущерб от незаконных действий полиции, прокуратуры или суда — в Раде предлагают новый срок начисления компенсации

Насколько своевременной и эффективной будет защита нарушенных прав человека и гражданина в результате незаконных действий органов, осуществляющих оперативную и следственную деятельность, органов досудебного расследования, прокуратуры и суда, а значит, и компенсация морального ущерба, зависит от определенных факторов.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]