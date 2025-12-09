ВСП требует срочный план устранения сбоев видеосвязи и срывов судебных заседаний: ГСА установили дедлайн

ГСА должна предоставить план действий до 12 декабря

На заседании Постоянной комиссии Высшего совета правосудия по вопросам Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы (ЕСИКС) рассмотрели вопросы, связанные с ее внедрением и недавними сбоями в работе видеоконференцсвязи.

Срывы заседаний: в чем причина

Как сообщили в ВСП, Комиссия заслушала заместителя главы Государственной судебной администрации и представителей ГП «ИСС», которые объяснили причины недавних перебоев, приведших к срывам судебных заседаний и заседания Совета судей Украины, на котором рассматривался отчет Счетной палаты по результатам аудита ГСА.

Ответственные лица сообщили, что:

проблемы не были связаны с отключениями электроэнергии;

сбои возникли из-за чрезмерной нагрузки на систему и устаревшего программного обеспечения и оборудования;

сбой заседания Совета судей был вызван непредвиденными проблемами с сетевым оборудованием в помещении ГСА.

ГСА сейчас рассматривает возможность существенной модернизации или полной замены программного обеспечения и закупки нового оборудования.

ВСП: стабильность видеосвязи — критически важна

Глава Постоянной комиссии отметил, что без надежной видеоконференцсвязи обеспечить доступ к правосудию невозможно. Комиссия признала ситуацию тревожной и указала, что предпринятых мер недостаточно.

ГСА и ГП «ИСС» обязали до 12 декабря предоставить ВСП конкретный план действий по устранению проблемы.

Альтернативное энергоснабжение судов

Представители ГСА сообщили, что большинство запросов судов относительно альтернативных источников питания были удовлетворены — на уровне, достаточном для обеспечения работы залов судебных заседаний.

Возобновление развития ЕСИКС: найден новый международный донор

В ВСП напомнили, что после завершения финансирования USAID работа над модернизацией ЕСИКС была остановлена, однако сейчас удалось найти нового донора — Шведское агентство международного сотрудничества и развития (SIDA).

Проект по цифровизации судебной власти Украины и Конституционного Суда при поддержке SIDA стартовал в октябре 2025 года;

продлится 2,5 года;

имеет целью полностью профинансировать внедрение всех модулей ЕСИКС.

Что утвердила комиссия

В завершение Постоянная комиссия согласовала изменения в Положение о порядке функционирования отдельных подсистем ЕСИТС, которые регулируют порядок регистрации в Электронном суде субъектов, не имеющих статуса физического или юридического лица.

