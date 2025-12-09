Зеленський готовий до виборів під час війни і просить США забезпечити безпеку їх проведення

Володимир Зеленський підкреслив, що є два питання, пов’язані з виборами: безпека, зокрема те, як будуть голосувати військові, а друге – законодавча основа для легітимності їх проведення.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», президент США Дональд Трамп заявляв, що в Україні «настав час» провести вибори.

Згодом Президент України Володимир Зеленський повідомив, що не обговорював з міжнародними партнерами питання проведення виборів в Україні. Він підкреслив, що проведення виборів залежить від українського народу, і це його питання, а не інших держав. Про це Глава держави сказав під час спілкування з журналістами в чаті пресцентру ОПУ.

Зеленський сказав, що готовий до виборів. Він чув натяки, що чіпляється за крісло Президента, і тому, мовляв, триває війна.

«Це, якщо чесно, абсолютно неадекватна історія», – заявив він.

Є два питання, пов’язані з виборами: безпека, зокрема те, як будуть голосувати військові, а друге – законодавча основа для легітимності їх проведення.

Оскільки це питання піднімає американський президент, то Зеленський просить США допомогти.

«Прошу допомогти мені, можна разом з європейськими колегами, забезпечити безпеку проведення виборів. І тоді наступні 60-90 днів Україна буде готова до проведення виборів. Далі, раз так пішла справа, прошу, щоб депутати нашої фракції і в принципі парламентарі, підготували законодавчі пропозиції стосовно можливості зміни законодавчих основ і закону про вибори під час воєнного стану», – сказав він.

Також Зеленський сказав, що очікує пропозицій партнерів і депутатів і готовий йти на вибори.

Додамо, представниця Єврокомісії Аніта Гіппер підкреслила, що наступні президентські вибори в Україні відбудуться тоді, коли дозволять обставини. Відповідне рішення у будь-якому разі має ухвалювати український народ.

