  1. В Україні

Зеленський готовий до виборів під час війни і просить США забезпечити безпеку їх проведення

21:22, 9 грудня 2025
Володимир Зеленський підкреслив, що є два питання, пов’язані з виборами: безпека, зокрема те, як будуть голосувати військові, а друге – законодавча основа для легітимності їх проведення.
Зеленський готовий до виборів під час війни і просить США забезпечити безпеку їх проведення
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як раніше писала «Судово-юридична газета», президент США Дональд Трамп заявляв, що в Україні «настав час» провести вибори.

Згодом Президент України Володимир Зеленський повідомив, що не обговорював з міжнародними партнерами питання проведення виборів в Україні. Він підкреслив, що проведення виборів залежить від українського народу, і це його питання, а не інших держав. Про це Глава держави сказав під час спілкування з журналістами в чаті пресцентру ОПУ.

Зеленський сказав, що готовий до виборів. Він чув натяки, що чіпляється за крісло Президента, і тому, мовляв, триває війна.

«Це, якщо чесно, абсолютно неадекватна історія», – заявив він.

Є два питання, пов’язані з виборами: безпека, зокрема те, як будуть голосувати військові, а друге – законодавча основа для легітимності їх проведення.

Оскільки це питання піднімає американський президент, то Зеленський просить США допомогти.

«Прошу допомогти мені, можна разом з європейськими колегами, забезпечити безпеку проведення виборів. І тоді наступні 60-90 днів Україна буде готова до проведення виборів. Далі, раз так пішла справа, прошу, щоб депутати нашої фракції і в принципі парламентарі, підготували законодавчі пропозиції стосовно можливості зміни законодавчих основ і закону про вибори під час воєнного стану», – сказав він.

Також Зеленський сказав, що очікує пропозицій партнерів і депутатів і готовий йти на вибори.

Додамо, представниця Єврокомісії Аніта Гіппер підкреслила, що наступні президентські вибори в Україні відбудуться тоді, коли дозволять обставини. Відповідне рішення у будь-якому разі має ухвалювати український народ. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США вибори Володимир Зеленський

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Водив напідпитку: чоловік отримав умовний термін за невиконання рішення суду

Суд визнав чоловіка винним в умисному невиконаннв рішення суду про позбавлення права керування транспортом.

Уникав відповідей та вдавався до маніпуляцій: Жернаков намагався перетворити засідання ТСК на «театр абсурду»

На засіданні ТСК Михайлові Жернакову ставили прямі запитання про ГРД та фінанси DEJURE, але він ухилявся від відповідей і вдавався маніпуляцій на темі війні.

Жернаков ухилявся від відповідей на засіданні ТСК Власенка-Бужанського

Михайло Жернаков намагається перетворити засідання на шоу.

Контракти для військових на 1-10 років та відстрочка після служби – у Раді зареєстрували законопроект

Проєкт закону передбачає продовження контрактів, нові механізми перевірки підстав для відстрочки та фінансову мотивацію.

Водіям встановлять норми відпочинку, а тахографи стануть обов’язковими: деталі законопроекту

Парламент планує оновити норми режиму праці та відпочинку водіїв, встановивши максимальну тривалість керування, вимоги до перерв, відпочинку та використання тахографів.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]