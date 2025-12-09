  1. В Украине

Зеленский готов к выборам во время войны и просит США обеспечить безопасность их проведения

21:22, 9 декабря 2025
Владимир Зеленский подчеркнул, что есть два вопроса, связанных с выборами: безопасность, в частности то, как будут голосовать военные, и второе — законодательная основа для легитимности их проведения.
Зеленский готов к выборам во время войны и просит США обеспечить безопасность их проведения
Позднее Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что не обсуждал с международными партнерами вопрос проведения выборов в Украине. Он подчеркнул, что проведение выборов зависит от украинского народа, и это его вопрос, а не других государств. Об этом Глава государства сказал во время общения с журналистами в чате пресс-центра ОПУ.

Зеленский сказал, что готов к выборам. Он слышал намеки, что якобы цепляется за кресло Президента, и поэтому, мол, продолжается война.

«Это, если честно, абсолютно неадекватная история», — заявил он.

Есть два вопроса, связанных с выборами: безопасность, в частности то, как будут голосовать военные, и второе — законодательная основа для легитимности их проведения.

Поскольку этот вопрос поднимает американский президент, Зеленский просит США о помощи.

«Прошу помочь мне, можно вместе с европейскими коллегами, обеспечить безопасность проведения выборов. И тогда в следующие 60–90 дней Украина будет готова к проведению выборов. Далее, раз уж зашла речь, прошу, чтобы депутаты нашей фракции и вообще парламентарии подготовили законодательные предложения относительно возможности изменения законодательных основ и закона о выборах во время военного положения», — сказал он.

Также Зеленский сказал, что ожидает предложений партнеров и депутатов и готов идти на выборы.

Добавим, представительница Еврокомиссии Анита Гиппер подчеркнула, что следующие президентские выборы в Украине состоятся тогда, когда позволят обстоятельства. Соответствующее решение в любом случае должен принимать украинский народ. 

