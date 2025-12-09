Я завжди готовий, — Зеленський відповів Трампу на заклик провести вибори

Володимир Зеленський відреагував на заклик американського лідера Дональда Трампа провести вибори в Україні.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», президент США Дональд Трамп заявляв, що в Україні «настав час» провести вибори.

Згодом Президент України Володимир Зеленський відповів Трампу щодо проведення виборів. Про це він сказав італійському виданню La Repubblica.

Журналісти зустріли українського Главу держави біля готелю в Римі, куди він прибув з офіційним візитом. Саме в цей момент у ЗМІ з’явилися заяви Трампа щодо виборів в Україні.

На прохання прокоментувати позицію американського президента Зеленський коротко відповів: «Я завжди готовий».

Також він прокоментував двосторонню зустріч з премʼєр-міністром Італії Джорджією Мелоні, наголосивши: «Я довіряю їй, вона нам допоможе».

Додамо, представниця Єврокомісії Аніта Гіппер підкреслила, що наступні президентські вибори в Україні відбудуться тоді, коли дозволять обставини. Відповідне рішення у будь-якому разі має ухвалювати український народ.

