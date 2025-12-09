  1. В Украине

Я всегда готов, — Зеленский ответил Трампу на призыв провести выборы

18:17, 9 декабря 2025
Владимир Зеленский отреагировал на призыв американского лидера Дональда Трампа провести выборы в Украине.
Фото: Global Images Ukraine
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», президент США Дональд Трамп заявлял, что в Украине «пришло время» провести выборы.

Позже Президент Украины Владимир Зеленский ответил Трампу относительно проведения выборов. Об этом он сказал итальянскому изданию La Repubblica.

Журналисты встретили украинского Главу государства возле гостиницы в Риме, куда он прибыл с официальным визитом. Именно в этот момент в СМИ появились заявления Трампа относительно выборов в Украине.

На просьбу прокомментировать позицию американского президента Зеленский коротко ответил: «Я всегда готов».

Также он прокомментировал двустороннюю встречу с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, подчеркнув: «Я доверяю ей, она нам поможет».

Добавим, представительница Еврокомиссии Анита Гиппер подчеркнула, что следующие президентские выборы в Украине состоятся тогда, когда позволят обстоятельства. Соответствующее решение в любом случае должен принимать украинский народ. 

