Молдова продовжила тимчасовий захист для українських біженців

Термін дії заходу продовжено до березня 2027 року.

Фото: dmsu.gov.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство внутрішніх справ Молдови повідомило про продовження механізму тимчасового захисту для біженців з України, передає NewsMaker.

Країна приєдналася до рішення Європейського Союзу про продовження тимчасового захисту українських біженців до 4 березня 2027 року.

У МВС заявили, що готові й надалі «забезпечувати безпечні та ефективні умови для біженців з України» та продовжать співпрацю з державними установами, місцевою владою та міжнародними партнерами для реалізації заходів підтримки.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.