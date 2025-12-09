Молдова продлила временную защиту для украинских беженцев

Срок действия меры продлен до марта 2027 года.

Министерство внутренних дел Молдовы сообщило о продлении механизма временной защиты для беженцев из Украины, передает NewsMaker.

Страна присоединилась к решению Европейского Союза о продлении временной защиты украинских беженцев до 4 марта 2027 года.

В МВД заявили, что готовы и в дальнейшем «обеспечивать безопасные и эффективные условия для беженцев из Украины» и продолжат сотрудничество с государственными учреждениями, местными властями и международными партнерами для реализации мер поддержки.

