Зеленський заявив, що Україна ще не передала США оновлений мирний план

20:51, 9 грудня 2025
Володимир Зеленський підкреслив, що є рамковий документ з 20 пунктів, який постійно змінюється.
Зеленський заявив, що Україна ще не передала США оновлений мирний план
Україна ще не передала США оновлений мирний план. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів після візиту до Італії.

«Працюємо на рівні наших радників, сьогодні та завтра. Думаю, завтра вже передамо», — заявив він.

Він підкреслив, що є різні документи: є рамковий документ з 20 пунктів, який постійно змінюється.

«Другий — це гарантії безпеки. Я чекаю відповідні пропозиції від наших військових і їхнього спілкування з американцями. І це треба об'єднати з позицією Коаліції охочих. Третій документ — відновлення. Він має працювати, коли завершиться війна або буде припинення вогню», — додав Зеленський.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський повідомляв, що Україна з європейськими партнерами доопрацювали пакет пропозицій щодо мирного врегулювання війни та незабаром передадуть його Сполученим Штатам.

