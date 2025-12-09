Зеленський заявив, що Україна та ЄС доопрацювали мирний план і готові представити його США

Україна буде готова направити доопрацьовані документи в США вже найближчим часом.

Фото: Володимир Зеленський / Facebook

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна з європейськими партнерами доопрацювали пакет пропозицій щодо мирного врегулювання війни та незабаром передадуть його Сполученим Штатам.

За його словами, 9 грудня відбулося обговорення з переговорною командою України результатів роботи в Лондоні на рівні радників з питань нацбезпеки країн ЄС.

«Працюємо дуже активно над усіма компонентами можливих кроків для закінчення війни. Українські та європейські компоненти пропрацьовані вже більше, і ми готові представити їх партнерам в Америці», - сказав Президент.

Зеленський наголосив, що Україна буде готова направити доопрацьовані документи в США вже найближчим часом.

«Ми зацікавлені в справжньому мирі та постійно на зв'язку з Америкою. І як правильно відзначають партнери по переговорних командах, усе залежить від того, чи готові в Росії робити дієві кроки, щоб зупинити кровопролиття та не допустити розпалення війни знов», - зазначив український лідер.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.