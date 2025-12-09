  1. В Украине

Зеленский заявил, что Украина и ЕС доработали мирный план и готовы представить его США

18:40, 9 декабря 2025
Украина будет готова направить доработанные документы в США уже в ближайшее время.
Фото: Владимир Зеленский / Facebook
Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина совместно с европейскими партнерами доработала пакет предложений по мирному урегулированию войны и вскоре передаст его Соединенным Штатам.

По его словам, 9 декабря состоялось обсуждение с переговорной командой Украины результатов работы в Лондоне на уровне советников по вопросам нацбезопасности стран ЕС.

«Мы очень активно работаем над всеми компонентами возможных шагов для окончания войны. Украинские и европейские компоненты уже более проработаны, и мы готовы представить их партнерам в Америке», — сказал Президент.

Зеленский подчеркнул, что Украина будет готова направить доработанные документы в США уже в ближайшее время.

«Мы заинтересованы в настоящем мире и постоянно на связи с Америкой. И как правильно отмечают партнеры по переговорным командам, все зависит от того, готовы ли в России делать действенные шаги, чтобы остановить кровопролитие и не допустить разжигания войны вновь», — отметил украинский лидер.

США ЕС Украина война Владимир Зеленский

