Зеленский заявил, что Украина еще не передала США обновленный мирный план

Владимир Зеленский подчеркнул, что существует рамочный документ из 20 пунктов, который постоянно изменяется.

Украина еще не передала США обновленный мирный план. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов после визита в Италию.

«Работаем на уровне наших советников, сегодня и завтра. Думаю, завтра уже передадим», — заявил он.

Он подчеркнул, что существуют разные документы: есть рамочный документ из 20 пунктов, который постоянно изменяется.

«Второй — это гарантии безопасности. Я жду соответствующие предложения от наших военных и их общения с американцами. И это нужно объединить с позицией Коалиции желающих. Третий документ — восстановление. Он должен работать, когда завершится война или будет прекращение огня», — добавил Зеленский.

Ранее Президент Владимир Зеленский сообщал, что Украина совместно с европейскими партнерами доработала пакет предложений по мирному урегулированию войны и вскоре передаст его Соединенным Штатам.

