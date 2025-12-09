  1. В Україні

Свириденко обговорила з Бессентом діяльність Американсько-українського Інвестиційного фонду відбудови

21:06, 9 грудня 2025
Юлія Свириденко підкреслила, що черговим етапом має стати визначення першочергових проєктів для їх реалізації.
Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що провела розмову з Міністром фінансів США Скоттом Бессентом.

За її словами, сторони обговорили діяльність Американсько-українського Інвестиційного фонду відбудови, який є ефективним інструментом для залучення американських інвестицій в Україну.

«Уже призначено інвестиційного радника Фонду — компанію Alvarez & Marsal. Черговим етапом має стати визначення першочергових проєктів для їх реалізації», - заявила вона.

Юлія Свириденко зазначила, що окрему увагу приділили співпраці в енергетичній сфері та розширенню можливостей із закупівлі Україною американського LNG, щоб забезпечити потреби українського споживача та посилити енергетичну безпеку Європи.

«Я привітала американські санкції проти російських ключових та афілійованих з ними нафтових компаній. Вони є дієвими та відчутно позначаються на доходах держави-агресора, що підтримують війну проти України.

Подякувала за фінансову підтримку США, а відтак — стійкості та стабільності України. Для нас важливо збереження наявних фінансових інструментів задля підтримки макрофінансової стабільності України, у тому числі через інструменти Світового банку, а також важливості затвердження нової програми МВФ для України на 2026-2029 роки та пришвидшення ухвалення механізму Reparations loan.

Продовжуємо конструктивну роботу з нашими американським партнерами, в основі якої беззаперечно є зусилля президентів України та США встановити справедливий мир для України», - додала вона.

США Україна Юлія Свириденко

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

