Свириденко обсудила с Бессентом деятельность Американо-украинского Инвестиционного фонда восстановления

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что провела разговор с министром финансов США Скоттом Бессентом.

По ее словам, стороны обсудили деятельность Американо-украинского Инвестиционного фонда восстановления, который является эффективным инструментом для привлечения американских инвестиций в Украину.

«Уже назначен инвестиционный советник Фонда — компания Alvarez & Marsal. Следующим этапом должно стать определение первоочередных проектов для их реализации», — заявила она.

Юлия Свириденко отметила, что отдельное внимание уделили сотрудничеству в энергетической сфере и расширению возможностей по закупке Украиной американского СПГ, чтобы обеспечить потребности украинского потребителя и усилить энергетическую безопасность Европы.

«Я приветствовала американские санкции против российских ключевых и аффилированных с ними нефтяных компаний. Они являются действенными и ощутимо сказываются на доходах государства-агрессора, которые поддерживают войну против Украины.

Поблагодарила за финансовую поддержку США, а следовательно — за устойчивость и стабильность Украины. Для нас важно сохранение имеющихся финансовых инструментов для поддержки макрофинансовой стабильности Украины, в том числе через инструменты Всемирного банка, а также важность утверждения новой программы МВФ для Украины на 2026–2029 годы и ускорение принятия механизма Reparations loan.

Продолжаем конструктивную работу с нашими американскими партнерами, в основе которой безусловно лежат усилия президентов Украины и США установить справедливый мир для Украины», — добавила она.

